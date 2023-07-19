أرتيتا يتحدث عن مستوى "رايس" المنضم حديثًا لأرسنال

تحدث ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن لياقة النجم ديكلان رايس قبل ظهوره الأول المحتمل مع الفريق.

وحاول أرتيتا التخفيف من المخاوف حول مستواه البدني والفني في المباراة الودية المقررة أمام فريق نجوم الدوري الأميركي صباح الخميس.

وقال أرتيتا بشأن الدولي الإنجليزي: “نحن نرغب فقط في إدارته، بالطبع حدث له الكثير في آخر خمسة أو ستة أيام، كان جدوله مزدحمًا للغاية، ولم يخض سوى جلسات تدريبية قليلة سارت بشكل جيد، وأردنا فقط إدارته، تدرب اليوم معنا، وقدم مستويات جيدة كما أنه بحال جيدة”.

وانتقل لاعب خط الوسط رايس (24 عامًا) من وست هام إلى أرسنال في صفقة قياسية على مستوى بريطانيا بلغت قيمتها 105 ملايين جنيه إسترليني.

وسافر رفقة فريقه الجديد إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يتمكن من المشاركة في مران الفريق في واشنطن الإثنين، قبل أن يشارك في جزء من التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء.