32 امرأة من بين 843 مرشحا لعضوية مجلس الشورى العُماني للفترة العاشرة

أعلنت وزارة الداخلية في سلطنة عُمان، القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة، وذلك عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om)، وبلغ إجمالي المرشحين 843 مرشحًا بينهم 32 امرأة.



وبحسب المادة (44) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه، وذلك من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت، علمًا بأنَّ آخر موعد لسحب الترشح يوم الأحد 3 سبتمبر 2023.