محافظ المنيا يوافق على 93 طلب تقنين لأراضى أملاك الدولة
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إنهاء إجراءات التقنين لـ 93 طلبا، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بالظهير الصحراوي الشرقى و الغربي بنطاق المحافظة، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء يا سر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكرى للمحافظة، واللواء أشرف عبد المالك، مساعد مدير أمن المنيا للأمن العام، والمستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار هيثم الجاحر مفوض الدولة بالمحافظة، والدكتور محمد أبوحليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، و المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة ، وناصر طايع مدير المديرية المالية، وشباب لجنة الإسترداد، وذلك لإستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع ، لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
استعرضت اللجنة ، حالات تقنين الوضع للحالات الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيداً لإتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحريرعقود لهم، وشدد محافظ المنيا خلال الإجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي .
وتابع المحافظ خلال الإجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وتم إستعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
وأكد المحافظ ، على متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا ، على انه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة ، والعمل على استرداد حق الشعب، موجهاً مدير الأملاك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي سيتم إبرامها واستيفاءها، ومراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات ، والتي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب، مشدداً ، على ضرورة إسترداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة.