إزالة حالة تعدى بنطاق القمانة بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وتم تنفيذ حالة إزالة تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفاً لقانون على مساحة350 متر تقريبا بدائرة الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة.

وأوضح المهندس أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكر أنور، أن الإزالة التى تمت كانت عبارة عن تعد بالبناء على أرض أملاك دولة على مساحة 350 مترا تقريبا بالقمانة بزمام قروى الغربى بهجورة، مضيفاً انها تمت إزالتها حتى سطح الأرض، مشيرا إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وشدد أنور، على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأي حالة تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملة تمت بحضور مصطفى محمود عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة، وتمت الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية القروية.