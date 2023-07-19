TechLine تستعرض أحدث حلولها في سيملس أفريقيا 2023

شاركت TechLine الشركة الرائدة في توفير خدمات وحلول قطاع التكنولوجيا المالية في مصر في قمة سيملس شمال أفريقيا ٢٠٢٣ تحت رعاية مجلس الوزراء المصري والبنك المركزي المصري التي عقدت علي مدار يومي 17-18 يوليو الجاري في مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، بمشاركة جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومجموعة واسعة من الشركات الرائدة في صناعة التكنولوجيا المالية.

عقدت قمة هذا العام تحت عنوان “الطريق إلى التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا” بمشاركة أكثر من 4000 شخصية من مختلف العالم ومسئولين وخبراء في مجالات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والابتكار والبنوك الرقمية.

وتعليقًا على المشاركة في هذا الحدث، صرح المهندس هيثم عباس، الرئيس التنفيذي لشركة TechLine: " نؤمن بأن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين المستهلكين والشركات.

ومن خلال حلولنا المبتكرة، نهدف إلى تسهيل العمليات المالية وتحسين التجربة العملاء، وذلك من خلال توفير أدوات سهلة الاستخدام وآمنة وفعالة..

علاوة على ذلك، فإن مشاركتنا في قمة سيملس شمال أفريقيا 2023 تعد فرصة لتوسيع شبكة علاقاتنا والتعرف على أحدث التوجهات والابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية.

أضاف: "قدمت شركة TechLine خلال القمة مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وذلك من خلال فريقنا المتخصص.

كما أستعرضنا أحدث منتجاتنا وحلولنا المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية والشركات الناشئة في هذا القطاع الواعد".

وأختتم عباس قائلاً:" نتطلع إلى مواصلة دعمنا لنمو القطاع المالي من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة وفعالة، بالأضافة الي تلبية احتياجات العملاء والشركات في عالم يتغير بوتيرة سريعة."

من جانبه قال المهندس بهاء عثمان رئيس قطاع الامن السيبراني بشركة TechLine:" تعتبر قمة سيملس شمال أفريقيا 2023 واحدة من أبرز الأحداث التكنولوجية في المنطقة، حيث تجتمع فيها الشركات الرائدة والخبراء والمهتمون بمجال التكنولوجيا المالية لتبادل المعرفة والتجارب واستكشاف الابتكارات الجديدة.

أشار الي أن TechLine هي أول شركة مزودة لحلول تكنولوجيا المعلومات في مصر متخصصة في دعم عمليات تكنولوجيا المعلومات والأمان لشركات التكنولوجيا المالية.

أضاف: أستعرضنا خلال القمة مجموعة من الحلول المتكاملة لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية على تحقيق التميز في العمليات من خلال تطوير وتوفير أحدث التقنيات والأدوات كما تشمل خدماتنا المتخصصة مجالات مثل الدفع الإلكتروني، والتحويلات المالية عبر الإنترنت، والتمويل الرقمي، والتحليلات المالية، والأمن المالي.

