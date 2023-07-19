الكاراتيه يكرم هشام حطب لدوره في دعم الاتحادات الرياضية

تلقى المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تكريمًا اليوم من الأستاذ محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه؛ تقديرًا لدور المهندس هشام حطب في دعم الاتحادات الرياضية سواء الأولمبية أو غير الأولمبية خلال الفترة الماضية.

أهدى الأستاذ محمد الدهراوي درع الاتحاد المصري للكاراتيه للمهندس هشام حطب خلال التكريم الذي تم في مقر اللجنة الأولمبية المصرية بحضور الأستاذ خالد عبدالستار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكاراتيه، وحضور المحاسب إسلام سليمان، رئيس نادي 23 يوليو.

وأعرب الأستاذ محمد الدهراوي عن تقديره للمهندس هشام حطب ودوره خلال الفترة الحالية في دعم الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية على حد سواء، ولذلك كان حريصًا على إهداء درع الاتحاد المصري للكاراتيه تقديرًا لدوره الفعال خلال الفترة الحالية.

وأوضح المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، شكره وتقديره للاتحاد المصري للكاراتيه الذي يحقق نجاحات كبيرة في الفترة الحالية في جميع البطولات التي يشارك فيها وأهمها المشاركة النجاحة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي شهدت مشاركة الكاراتيه للمرة الأولى في دورات الألعاب الأولمبية وحقق المنتخب ميدالية ذهبية لفريال أشرف وميدالية برونزية لجيانا فاروق.

وأكد المهندس هشام حطب: “أشكر الاتحاد المصري للكاراتيه والأستاذ محمد الدهراوي على هذا التكريم الذي أعتز به للغاية ودورنا هو دعم كل الاتحادات الرياضية المصرية سواء الأولمبية أو غير الأولمبية لأن الهدف الأساسي للجنة الأولمبية المصرية هو رفع راية الرياضة المصرية في جميع المحافل وأي رياضي يحمل اسم مصر نعمل على دعمه ومساندته من أجل الصالح العام للرياضة المصرية في ظل الدعم والرعاية غير المحدودة من الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمامًا ودعمًا نتيجته النجاحات والإنجازات التي تتحقق في الفترة الحالية”.