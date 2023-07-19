نائب محافظ القاهرة: تزويد منطقة شق الثعبان بمختلف الخدمات لتحويلها لمدينة صناعية متكاملة

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا مع اصحاب المصانع والمعارض وعدد من مستثمري بمنطقة شق الثعبان، بهدف تعزيز التعاون المشترك و تفعيل خدمات مميزة لرجال الاعمال لتتماشى مع اعمال التطوير القائمة بالمنطقة برمتها ومناقشة كافة التحديات التي تواجههم للارتقاء بها .

المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان شهدت تطويرًا كبيرًا

وأكدت نائب المحافظ على اهتمام محافظة القاهرة بمنطقة شق الثعبان، مشيرة الي أن المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان شهدت تطويرًا كبيرًا خاصة فى رفع كفاءة المرافق كالمياه والصرف الصحى والكهرباء الى جانب اعمال رفع كفاءة الطرق و رصفها خاصة في منطقة الكيلو الاول بداية من مدخل مدينة شق الثعبان حتى منطقة المفارق و عمل منطقة للتشوينات و البوابة الخلفية كأولوية عاجلة وذلك طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وأشادت نائب المحافظ بجهود التعاون المشترك للمساهمة في اعمال تطوير بوابة المدينة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان واعمال اللاند سكيب بالمشاركة المجتمعية.

كما أشادت بدور المستثمرين واصحاب الورش والمصانع الحريصين على تقنين أوضاعهم، مؤكدًة أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من احساسهم بالمسئولية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة و صناعة الرخام لاستمرار التواجد والمنافسة فى السوق العالمى .

واستعرضت نائب المحافظ الاجتماع عرض تقديمي لكافة اعمال التطوير التي تشهدها المنطقة عبر خطة تطوير و تجميل وتصميم الارصفة والمشايات في مختلف شوارع المنطقة الصناعية ومراعاة اعمال التشجير و التجميل على جانبي الارصفة و بالجزيرة الوسطى للطريق وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة و الهيئة العامة لنظافة وتجميل والانارة بالقاهرة.

كما تم عرض لمقترح مبنى خدمة رجال الاعمال والذي سيتم تنفيذه على أعلى مستوى من خلال تحديد مواصفات المركز والخدمات التي سيقدمها لخدمة المستثمرين، وتسهيل أعمال التصدير من خلال وضع تصور تصميمي للمركز وخدماته التي يقدمها عبر فروع بنكية وشهر عقاري وقاعات للمؤتمرات ومكاتب إدارية لرجال الأعمال، ومكاتب للشحن والتفريغ ومطاعم وكافتريات وجراجات متعددة الطوابق ومعارض وغيرها من الخدمات التي يحتاجها مستثمري المنطقة الصناعية، لتطوير أعمالهم لتتوافر في مكان واحد تسهيلا عليهم للعمل على منافسة السوق العالمية، وفتح آفاق جديدة .

واستمعت نائب المحافظ ، لاراء ومقترحات الحضور للوقوف على افضل الخدمات التي يمكن تزويدها بالمبنى الخدمي لرجال الأعمال والذي من المقرر اقامته على قطعة أرض ملك محافظة القاهرة على مساحة عشرة الاف متر مربع اتجاه طريق الاوتوستراد الى جانب بحث مقترحات اعمال البناء والتشغيل والادارة له وسط اشادة من الحضور بفكرة المشروع والذي يحوى العديد من الأنشطة والخدمات المختلفة التي تخدم الانشطة الصناعية بشق الثعبان.