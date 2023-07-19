مروحة برتبة مكيف.. مسن يبتكر حلًا لأزمة الحر (فيديو)

حول رجل مروحة عادية إلى مكيف بسيط وغير مكلف، يمد المكان بهواء بارد في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ويعطي شعور أفضل من أجهزة التكييف الباهظة الثمن.

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه رجل مسن، يضع على جانبي مروحة زجاجتين مثقوب جدرانهما، ويضع داخلهم زجاجة ثلج، وهو استخدام بديل وغير مكلف مقارنة بالمكيفات الهوائية.

ايها المواطنون طريقة مبتكرة للحصول على هواء بارد ياله. ادينا بنكسب فيكم ثواب. فى الحر. ده 😊 pic.twitter.com/Hg4pL9qPOx — mawlana .. uk National Geographic (@Tito34061671) July 19, 2023



وتعاني جميع الدول من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، بسبب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حبس درجات الحرارة، بجانب منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على رفع نسبة الرطوبة في الجو، مما يتسبب بمزيد من الإحساس بالحرارة الشديدة.

وتوقع خبراء أرصاد، أن تتخطى درجات الحرارة مستويات قياسية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية الإثنين، وأن يتسبب ذلك بحرائق غابات، في تجلٍ جديد لظاهرة التغير المناخي.

وأصدرت دول في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية تحذيرات صحية وأجرت عمليات إجلاء للسكان.