المحلة يطالب لاعبيه برد 10 في المائة من مستحقاتهم بعد الهبوط

استقر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل على مطالبة لاعبي الفريق برد 10% من مستحقاتهم بعد خصم الـ50 % من عقودهم هذا الموسم بعد الهبوط الى دورى المحترفين .

وحصل لاعبو المحلة على نسبة 60 % من عقودهم مع النادى علي مدار الموسم المنقضي، ووفقا لقرار مجلس الادارة بخصم 50 في المائة من عقود اللاعبين باتوا مطالبين برد 10في المائة من المستحقات التي حصلوا عليها.

و فى حال عدم سداد اللاعبين نسبة الـ10 % سيتقدم النادى بشكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد اللاعبين وفي حالة عدم السداد سيتعرض اللاعبون للايقاف في الموسم الجديد.

ويعكف مجلس أدارة شركة الكرة بالنادي على دراسة ملفات الفريق لتحديد احتياجات المرحلة المقبلة من اجل العودة مجددا للدوري الممتاز .