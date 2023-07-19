إعدام 5 أشخاص بينهم سيدتين لقتلهم سائق توك توك

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " م.ع.ي" عفشجي سيارات و" ا.ع.ص" سائق و" ن.ى.ع" ربه منزل و"ش.ى.ع" ربع منزل و" أ.ا.م" حلاق بالإعدام شنقا، لاتهامهما بقتل المجني عليه م. س.ا سائق توكتوك وسرقته.

كما الزامتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد.



وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4525 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه وبها عدة طعنات من سلاح أبيض، وإلقاء جثته بمحل الواقعة.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن المتهمين كل من الأول حتى الرابعة " م.ع.ي" عفشجى سيارات و" ا.ع.ص" سائق و"ن.ى.ع" ربة منزل و"ش.ى.ع" ربة منزل، وبتحريض من المتهم الخامس " أ.ا.م" حلاق، وأنهم عقدوا النية والعزم على قتل المجني عليه" م.س.أ"، وان المتهمين من الأول حتى الرابعة، وتوجهوا أحد مواقف الدراجات النارية التوكتوك، واصطفوا للمجني علية لصغر سنه وضعف بنيانه، فاستقلوا رفقته الدرجة النارية التوكتوك التى يعمل عليها موجهين إياه عبر الدروب والطرق المخطط لها مسبقا لدى المتهمة الثالثة.

وما أن وصلوا به لمكان ناء بعيدا عن أعين الرقباء حتى أشهر المتهم الأول سلاحا أبيض سكين ورغم المجنى عليه النزول من التوكتوك وتتبعه المتهم الثاني وقيد حركته، وقام المتهم الأول بطعنه في ظهره وجنبه وذراعه الأيسر فحاول المجني عليه الفرار، وتتبعه المتهم الأول حتى أمسك به وكتم فمه وطعنه عدت طعنات في الصدر والرقبة.

مما أدى إلى وفاته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، واشتراك المتهم الخامس بالتحريض والاتفاق واتفق معهم على قتله وسرقة التوكتوك خاصته وبيعه وتقسيم حصيلته بينهم وأمدهم بالخطة اللازمة للمجنى عليه.

وقررت النيابة إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها بالإعدام لجميع المتهمين.