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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا تتابع التجهيزات النهائية لمجمعات خدمة المواطنين

مجمع خدمات المواطنين
مجمع خدمات المواطنين

 تفقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، التجهيزات النهائية للمجمعات الخدمية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة "بقرى مركزي العدوة وديرمواس استعدادًا لتشغيلها.

 وحرص نائب المحافظ، رافقه اللواء الدكتور وائل الشاذلى، ممثل وزارة الإنتاج الحربي التجهيزات المكتبية، على تفقد والأثاثات الخاصة بالمجمعات الخدمية بقرى (كفر خزام - تل بنى عمران- نزلة البدرمان- بنى حرام- دلجا) بمركز بديرمواس، وقرى (صفانية -عطف حيدر- الشيخ مسعود - بنى عامر) بمركز العدوة، والمجهزة تكنولوجيًا بخطوط ربط شبكات الاتصال وحواسيب وخوادم مركزية؛ لتقدم الخدمات كافة التي يحتاجها المواطن مثل، السجل المدني، والشهر العقاري، والبريد، والتضامن، والتموين، والمركز التكنولوجي؛ للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

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