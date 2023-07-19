فعاليات وأنشطة روحية في كنيسة العذراء بشبرا.. تفاصيل

تستقبل كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة شبرا مصر، غدًا الخميس، اعداد من الاقباط الارثوذكس خلال الأنشطة والفعاليات الروحية المقرر اقامتها بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

تستمر الفعاليات حتى التاسعة صباحًا ومن المقرر أن يستهلها خورس الشمامسة باقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

فعالية تلو الأخرى تشهدها الكنائس القبطية الارثوذكسية ودقت اجراسها منذ أيام احتفالا بختام صوم الرسل الأول بعد عدة أيام الصوم الذي يعد أولى العبادات في الكنيسة الارثوذكسية التي تحرص على اقامة فعاليات خاصة في هذه الفترة بعد أسابيع من احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على العرش فظهر الملاك لخطيب العذراء –يوسف النجار- حتى يرشده إلى مفر الهروب إلى مصر وتبدأ الرحلة التي شرفت بها أرض الكنانة.