الداخلية.. قطاع الحماية المجتمعية ينظم احتفالية بالعام الهجري الجديد 1445هـ

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1445هـ بقاعة الاحتفالات في مجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر، بمشاركة عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف كما تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم والابتهالات، والحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وقدم النزلاء عدة فقرات، إنشاد وابتهالات دينية.

الاحتفال بـ العام الهجري الجديد

وفي نهاية الاحتفالية قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمرارًا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.

القبض على المتهمين بسرقة محل أميرة الدهب في أكتوبر

في سياق متصل ، القت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من محل أميرة الدهب في أكتوبر.

وقد رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن توثيق لقيام ثلاث سيدات بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل للمصوغات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص أمكن ضبط مرتكبى الواقعة "3 سيدات "لهن معلومات جنائية ، وإحداهن مطلوب التنفيذ عليها فى 9 أحكام قضائية" - وشخصين"، وبحوزتهم (مبلغ مالى – عدد من المشغولات الذهبية "حصيلة سرقة المحل ")

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقات محلات المصوغات بأسلوب "المغافلة"، وقيامهم بالهرب بإستخدام سيارة "قيادة وملك الشخصين المذكورين"، وتم بإرشادهم ضبط السيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.