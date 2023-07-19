كنيسة مارمينا العجائبي بالإسكندرية تواصل نشاطها الرعوي (تفاصيل)

تواصل كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي بمنطقة فلمنج في الإسكندرية، نشاطها الرعوي، غدًا الخميس، من خلال إقامة فعاليات روحية بمقرها بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

يستهل اللقاء خورس الشمامسة اللقاء بإقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين وتستمر هذه الفعاليات على مدار ساعتين.

ختام صوم الرسل الأول بعد عدة أيام

فعالية تلو الأخرى تشهدها الكنائس القبطية الأرثوذكسية ودقت أجراسها منذ أيام احتفالا بختام صوم الرسل الأول بعد عدة أيام الصوم الذي يعد أولى العبادات في الكنيسة الارثوذكسية التي تحرص على إقامة فعاليات خاصة في هذه الفترة بعد أسابيع من احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوبا ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر وهو الأمر الذي خاف من حدوثه هيرودس الملك فظهر الملاك لخطيب العذراء –يوسف النجار- حتى يرشده إلى مفر الهروب إلى مصر وتبدأ الرحلة التي شرفت بها أرض الكنانة.