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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيتي كلوب العبور يستضيف مهرجان دوري بنات مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

يتواصل الدور الوطني والمجتمعي لأندية سيتي كلوب وفي اطار بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لاكتشاف ورعاية المواهب بدور الأيتام ، استضاف نادي سيتي كلوب فرع العبور نسخة جديدة من مسابقة دوري أبناء مصر الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مجموعة أندية سيتي كلوب، وتم تخصيص هذه الدورة للاعبات.

يشارك في المسابقة فرق من دور الأيتام في جميع أنحاء الجمهورية ضمن خطة تعويد الأجيال الناشئة على ممارسة الرياضة.

وكانت المسابقة بمثابة مهرجان رياضي كبير حضره، هبة أبو العمايم، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والكابتن محمد عبد الجليل المدير الفني ممثلًا عن قطاع كرة القدم بسيتي كلوب.

وتسعي مجموعة أندية سيتي كلوب بما لديها من خبرات وكفاءات فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب، والدور المجتمعى الذى تلعبه، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمد هذا الدور للوصول إلى دور رعاية الأيتام بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، لاكتشاف المواهب ورعايتها رياضيا واجتماعيا وثقافيا. 

وتتطلع مجموعة أندية سيتي كلوب من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لاكتشاف ورعاية المواهب في دور الأيتام في كل الأنشطة الرياضية مستغلة في ذلك الأندية والاستادات التابعة لمجموعة أندية سيتي كلوب في كافة المحافظات بهدف إفراز عناصر منتقاة وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب وفى شتي المجالات الثقافية والفنية، باعتبار رعاية النشء والشباب بصفة خاصة وباقي المراحل العمرية المختلفة بصفة عامة من صميم أهداف وغايات مجموعة سيتى كلوب.

سيتى كلوب، العبور ، سيتى العبور ، دورى بنات مصر، مهرجان دورى بنات مصر، وزارة التضامن الاجتماعى

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