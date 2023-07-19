الكشف على 1013 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية منشأة النصر بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الإثنين و الثلاثاء الماضيين فى قرية منشأة النصر مركز شربين وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية.



وقامت القافلة بتوقيع الكشف على 1013 مريضا. وضمت 8 عيادات منهم ( باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، أسنان، أنف وأذن، نسا، تنظيم أسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.



ووقعت القافلة الكشف الطيى على باطنة 247 أطفال208 جراحة 70 أنف وأذن69، جلدية 244 أسنان 96 نسا وتنظيم أسرة 79، كما تم إجراء عدد 90 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 43 حالة أشعة عادية، وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 111 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 12 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية، و 110 حالات استبيان مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.