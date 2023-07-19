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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ارتفاع اعداد الركاب والرحلات بالمطارات المصرية في النصف الأول من 2023

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى

في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى وخطة  تطوير القطاع والنهوض به خلال الفترة القادمة والارتقاء بمكانته على المستوى الاقليمى والعالمى وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية للنهوض بأداء كافة قطاعاتها.

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وزير الطيران المدني يلتقي وفدًا من الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية

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وزير الطيران المدنى يبحث التعاون مع الشركات العالمية فى النقل الجوى

 وصرح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بأنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مختلف مجالات قطاع الطيران المدنى والتى تستهدف التوسع فى تطوير الخدمات والمرافق وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية  وتوسيع شبكة الخطوط الجوية  لشركة مصر للطيران  وتحديث أسطولها الجوى وفتح نقاط جديدة إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم والإستحواذ على حصة  أكبر من حركة السفر من والى جمهورية مصر العربية  والتى تهدف الى  تعظيم العائدات والمساهمة فى تنمية موارد الدولة المصرية وتحويل قطاع الطيران المصرى إلى محور لجذب قطاعى السياحة و الاستثمار.

 

وأضاف عباس  أن خطة  التطوير  والتحديث التى شهدتها المطارات المصرية خلال الفترة الماضية وانضمام مطارات جديدة  الى القطاع ساهمت بشكل كبير فى جذب العديد من شركات الطيران العالمية خاصة في ظل حركة السفر والسياحة المتزايدة على السوق المصرى حيث ارتفع عدد الرحلات الجوية خلال الفترة من يناير 2023 وحتى  يونيو 2023 بنسبة  بلغت 29% بإجمالي  191الف رحلة جوية ، مقارنة  بنفس الفترة من العام الماضى  والتى بلغت 148 الف رحلة جوية.

 

كما ارتفعت اعداد الركاب خلال السته اشهر الماضية من العام الحالي  بنسبة  بلغت 43.5 %، باجمالى 23.200 مليون  راكب ، مقارنة بنفس الفترة من  العام السابق والتى بلغت 16.148مليون راكب.

 

ونوه وزير الطيران أنه  خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح عدداً من الخطوط الجديدة لمصر للطيران  حيث من المقرر ان تنطلق اولى رحلاتها الجوية  الى مدينة نيودلهى بالهند اعتباراً من شهر أغسطس القادم بواقع 4 رحلات اسبوعيا ،  وتليها خطوط جوية  جديدة الى كل من مدينة مصراته بليبيا و مدينة طوكيو  باليابان بواقع رحلتين أسبوعيا لكل منهما وذلك خلال شهر سبتمبر القادم.
هذا بالاضافه الى الخطوط الجديده التى تم تشغيلها مؤخرا مثل أكرا ببنجلاديش ومانشستر بالمملكه المتحده.

 

جدير بالذكر أن شركة  مصر للطيران حققت زيادة فى اعداد الركاب خلال شهر يونيو2023 بلغت 12%  زيادة عن معدلاتها فى نفس الفترة من العام الماضى و زيادة  فى نسبة  الامتلاء على الطائرات  بلغت 77% وزيادة فى عدد الرحلات الجوية بلغت 9 %  بالاضافة الى زيادة  السعة المقعدية المعروضة على رحلاتها بنسبة 24 %  مقارنه  من الشهر ذاته العام الماضي.

 

هذا وقد تم تم وضع خطة  شاملة لتطوير منظومة التشغيل والتحول الالكتروني في جميع الخدمات بالكامل  وكذلك تطوير الاستراحات والخدمات والأنظمة المقدمة لعملاء شركة مصر للطيران  الأمر الذي يعكس ما تقدمه الشركة الوطنية من خدمات متميزة واستثنائية لركابها لتحقيق مستويات جديدة تؤهلها للمنافسة في أسواق الطيران العالمية ويعزز من عائداتها وأرباحها التشغيلية.
 

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