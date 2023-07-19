تشغيل محطة صرف بخانس شمال قنا لخدمة 41 ألف نسمة

حضر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقري أبو تشت ( بخانس ، الشقيفي ، الحسينات ) ، شمال قنا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 303 مليون جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقال المحافظ، إن المشروع ضم كلا من محطة رفع صرف صحي قرية بخانس والتي ستعمل بطاقة 220 لتر / ثانية وتضم شبكات انحدار صرف صحي بطول 6500 متر ، وخط طرد صرف بطول 7307 متر ويستفيد من المشروع 16 الف نسمة من أهالى القرية .

المشروع يخدم 3 قري

وتابع أن المشروع يضم محطة صرف صحي الحسينات والتي تعمل بطاقة 580 لتر / ثانية وتضم شبكات انحدار صرف صحي بطول 13350 متر ، وخط طرد صرف بطول 3100 متر ويستفيد من المشروع 15 الف نسمة من أهالى القرية، و محطة صرف صحي الشقيفي والتي تعمل بطاقة 160 لتر / ثانية وتضم شبكات انحدار صرف صحي بطول 10142 متر ، وخط طرد صرف بطول 3805 متر ويستفيد من المشروع 10 الاف نسمة من أهالى القرية.

وأورد المحافظ ، أن مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر ساهمت في تحقيق نقلة نوعية علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى، خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى .

ورافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، والنائب عبد الفتاح الشحات عضو مجلس النواب، وسيد تمساح رئيس مدينة أبو تشت ، وأعضاء وحدة تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تشغيل محطة صرف صحي القناوية تجريبيًا

وكان المحافظ، أطلق اشاره التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية القناوية التابعة لمركز قنا، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، اليوم الأربعاء.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة حيث تقع محطة معالجة الصرف الصحى على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية 29 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى تصل الى 40 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية.