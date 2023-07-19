الدقهلية: إحالة 75 مخالفة تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 75 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، موجهًا بإحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن نبروه وجمصة والمنزلة وتمى الأمديد وبنى عبيد تم ضبط 51 مخالفة تموينية في مجال المخابز، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تلاعب بالميزان الحساس الخاص بالمخبز ومحاضر عدم الاحتفاظ بميزان داخل المخبز ومحاضر تجميع دقيق بكمية قدرها ( 12شيكارة )و محاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضرتوقف عن الإنتاج ومحاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها(81 شيكارة) ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر وفي مجال الاسواق تم ضبط 24 مخالفة تموينية والمحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضرعدم إعلان عن الاسعار ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر) ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى)و محاضر عدم إعلان عن أسعارالمقررات التموينية( بدال تموينى)و محاضر تبديد حرز بكمية ( 25 كجم لحوم و200 علبة سجائر)و محاضر تصرف فى سلع تموينية ومحاضر بيع بأزيد من السعر مواد بترولية وتم التحفظ علي 50علبة سجائر و1طن خل وزيت طعام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.