حمدالله يُثير الجدل برسالة غامضة

أثار الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله الجدل حول مستقبله مع اتحاد جدة السعودي، بعد تعاقد النمور مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، بعد انتهاء عقد اللاعب مع الملكي.

وكتب حمدالله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كن صامتا ولا تخبرهم بشيء، حتى يكون العرض مرعبا".

وقام اللاعب بنشر صورة من تدريباته مع اتحاد جدة، في معسكر النمور بمدينة الطائف.

وغرد الدولي المغربي عبر "تويتر" بالأمس، حيث كتب:"ظن إخوة سيدنا يوسف أنهم أوقفوا مستقبله، لكن الله استخدمهم لبناء مستقبله، وظن فرعون أنه قتل سيدنا موسى فإذا هو يأويه".

وأضاف: "لا يستطيع لأي شيء أن يمنع ما قدره الله لك، وتأكد بأنك لست تحت رحمة أحد بل تحت رحمة الواحد الأحد".

وكان حمدالله قد أسهم في حصول اتحاد جدة على بطولة دوري "روشن" السعودي الموسم الماضي، حيث أحرز 21 هدفًا، ليحصل بهذا على جائزة هداف المسابقة.