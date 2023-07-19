إحالة 151 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية بالدقهلية للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 151 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي، للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركزي ومدن تمي الامديد، والمنصورة، ومن بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة اثناء حملات التفتيش والمرور.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذي أعده الحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، بإشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كل المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير، أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 142 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية بقري السعودية وصدقا وتاج العز والصفا بمركز تمي الأمديد وبمستشفي تمي الأمديد المركز وكذا في كل من الوحدة الصحية بقري بدواي والبرامون بمركز المنصورة وايضا عدد 7 من العاملين بقطاع الطب البيطري في كل من الإدارة البيطرية بتمي الأمديد والوحدة البيطرية بصدق ومنهم مسئولي وحدة الطب البيطري بأبو الصير بتمي الامديد وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية أثناء المرور للجان التفتيش والمتابعة كما شملت الإحالة للتحقيق عدد 2 من العاملين بقطاع الشباب والرياضة أحدهما مدير مركز شباب بدواي أبدي اعتراضا على أعمال لجان التفتيش وارتكب مخالفة إدارية تتعلق بسجل الحضور والانصراف للعاملين بالمركز..

وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون اذن رسمي ومسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة اثناء التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية وكل المخالفات وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.