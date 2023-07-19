مناقصة جديدة بالتموين لتوريد زيت طعام وطرحه على بطاقات الدعم

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين عن ممارسة رقم 4 لعام 2024/2023 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد، بحيث تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن، فترة وصول من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، ويتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.