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الأربعاء 19 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفربول يغلق الباب أمام الهلال بشأن لويس دياز

لويس دياز
لويس دياز

وجه ليفربول الإنجليزي صفعة قوية للهلال السعودي، بعدما تمسك بلاعبه الكولومبي لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأكدت صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، ان ليفربول يتمسك بلاعبه على الرغم من الإغراءات السعودية الكبيرة، حيث يعتبر يداز واحد من اللاعبين المميزين في الفريق.

وأوضحت أن لويس دياز يرغب في الاستمرار داخل صفوف الريدز خلال الموسم المقبل، بعد تمسك المدرب الألماني يورجن كلوب باللاعب.

في سياق متصل، قرر ليفربول الاستغناء عن الدولي البرازيلي فابينو، لاعب الوسط، لاتحاد جدة السعودي، مقابل 40 مليون يورو.

كما أن الفريق الإنجليزي يرفض التفريط في جوردان هيندرسون، على الرغم من اهتمام الاتفاق السعودي بضم قائد الريدز خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن ليفربول يبحث عن العودة بقوة خلال الموسم المقبل، بعدما فقد المنافسة على اللقب خلال الموسم الماضي، بجانب احتلاله المركز الخامس وفقدان الوصول لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

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