مرسى علم تستقبل 3 آلاف سائح على مدار اليوم الأربعاء

تستقبل مرسى علم على مدار اليوم الأربعاء، 3 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، ويستعد مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية من دول أوروبا تضم 5 رحلات من ألمانيا ورحلة من سلوفاكيا ورحلتين من التشيك ورحلة من النمسا ورحلتين من إيطاليا.

يأتي ذلك ضمن 130 رحلة طيران يستقبلها المطار تصل من دول التشيك وألمانيا وسلوفاكيا بدءًا من يوم السبت الماضى، وحتى يوم الجمعة المقبلة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم.

تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب الكثير من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

تتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة، وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة، حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة الحيوانات:



يُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة، حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من 3 قرى رئيسية هى:-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

تشتهر قرية أبوالحسن الشاذلي بمعالمها الدينية، إذْ يوجد بها مسجد أبوالحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذي الحجة، ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبوغصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة، إذْ تتجمع مئات من الأسماك النادرة.

