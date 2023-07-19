الأربعاء 19 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السعودية تعرب عن دعمها للعلاقات المصرية التركية

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية السعودية

أعرب المملكة العربية السعودية عن دعمها وتقديرها لتطور العلاقات بين مصر وتركيا الشقيقتين.

 

 في بيان مشترك نشرته واس بعد زيارة الرئيس التركي للسعودية، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، أكدا إدانتهما للاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

 شددا، على ضرورة تكثيف الجهود الساعية للوصل إلى سلام شامل وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

 

 ذلك استنادًا إلى مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

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