رئيس الطائفة الإنجيلية يبدأ زيارته الرعوية في الصعيد (تفاصيل)

المنيا المحطة الأولى

يستهل الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الأربعاء، زيارته الرعوية الرسمية، في الصعيد وتستغرق أيام عدة متضمنة عددٍ من الفعاليات المرتقبة.

أولى فعاليات الزيارة الرعوية لرئيس الإنجيلية بالمنيا:

يلتقي رئيس الإنجيلية في أولى فعاليات الجولة الرعوية محافظ المنيا في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يتخلل اللقاء تكريم الأخير عن دوره الواضح في دعم قانون تقنين الكنائس بالمحافظة.

المحافظات التي تتضمنها زيارة رئيس الإنجيلية في الصعيد:

من المقرر أن تتضمن الزيارة عددًا من الفعاليات الروحية في كنائس الإنجيلية بمحافظتي المنيا وأسيوط، على أن يعقد رئيس الطائفة عددًا من الاجتماعات واللقاء المرتقبة خلال الجولة التي تشهد مراسم وفعاليات خاصة.

آخر الأنشطة الرعوية للطائفة الإنجيلية بالإسكندرية:

شهدت الكنيسة القبطية الإنجيلية، منذ أيام نشاطًا رعويًا مكثفًا في محافظة الإسكندرية، وترأس القس أندرية الخميس الماضي، حفل رسامة القس ثروت موسى راعيًا شريكًا للكنيسة بالإبراهيمية، كما شهد الجمعة الماضية، احتفالية الرسامة القس يسري إبراهيم راعيًا للكنيسة بمنطقة السراي.

شارك في هذه الفعاليات كل من الدكتور القس راضي عطاالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس إبراهيم زكريا، رئيس مجمع مشيخة الدلتا، والقس مايكل أنور، رئيس مجلس الكنيسة، والقس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية المسيحية، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والقس بخيت متى، والدكتور القس أمجد أيوب، سكرتير لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس ماهر إبراهيم، راعي الكنيسة بالعصافرة، والقس بارح هارون، عضو لجنة العمل الرعوي والكرازي.