الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

شباب ورياضة المنيا تنظم ندوة تثقيفية عن البطالة

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا، تنفيذ مركز شباب عزب التل، ندوة تثقيفية عن البطالة، وحضر الندوة لفيف من رواد المركز، و حاضر الندوة التقيفية مجدي سلامة محمد مدرس بالتربية والتعليم.

يأتي ذلك ضمن خطة نشاط المركز عن شهر يوليو 2023، وتحدث المحاضر خلال الندوة عن مفهوم البطالة، والأسباب التي تؤدي إلى وجود ظاهرة البطالة، زيادة العمالة وقلة فرص العمل، دور الدولة في الحد من ظاهرة البطالة، بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، فتح مجالات سوق العمل الحر أمام الشباب، العمل علي تنمية الموارد البشرية، والاستفادة منها في المجالات كافة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، تسهيل إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل و القضاء علي ظاهرة البطالة.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء  المديرية للشباب والرياضة، وتنفيذ ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.

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