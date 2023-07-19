كاهن يبارك الدبابات الروسية المتوجهة لأوكرانيا.. فيديو

تداول رواد موقع توتير، مقطع فيديو يظهر فيه كاهن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهو يبارك الدبابات المتوجهة إلى أوكرانيا لقتل الأوكرانيين.

أثار الفيديو حالة من الجدل بين رواد توتير، بسبب دخول الكنيسة على خط الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بعد محاولة كييف توجيه ضربات للكنيسة الروسية، التي تتبعها الكنيسة الأوكرانية منذ سنوات.

وكان الرئيس الأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بداية العام وقع على قرارا بتجميد جنسية 13 كاهنا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة للبطريركية الأرثوذكسية الروسية.

ووصف المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قرار رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بالـ"شيطانية".