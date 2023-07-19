قافلة طبية للكشف على تلاميذ المدارس المجتمعية بالفيوم

قامت إدارة السن المدرسى بمديرية الصحة بالفيوم، برئاسة الدكتور يحيى فخرالدين، وبمشاركة جمعية تنمية المجتمع بترسا، قافلة طبية لاطفال المدارس المجتمعية التابعة لمؤسسة مصر الخير.

وشملت القافلة تخصصات الاطفال والانف والاذن والجراحة والجلدية وقامت المؤسسة بتوفير الاطباء والعلاج والفحص المعملى، في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى. وشاركت مديرية الصحة بفحص التلاميذ ضمن مبادرة اكتشاف الانيميا و التقزم، بالإضافة إلى عمل ندوات توعوية فى موضوعات النظافة الشخصية والأمراض المعدية والسلوكيات السيئة والصحة العامة والالعاب الالكترونية الخطرة والتغذية السليمة من قبل ممرضة عيادة الشباب والمراهقين بالوحدة الصحية بقرية ترسا التابعة للإدارة الصحية بسنورس، وبحضور مشرفة السن المدرسى بادارة سنورس، وتم توقيع الكشف الطبي بمقر جمعية تنمية المجتمع بترسا.

إستمرار فعاليات مبادرة 100 مليون صحة بالفيوم

وفي سياق آخر واصلت الفرق الطبية العمل بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمحافظة الفيوم والتى انطلقت فى 25 يونيو الماضي و تشمل الكشف فى جميع المبادرات والقوافل الطبية و خدمات تنظيم الاسرة والعلاج مجانا فى الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالإضافة الى العيادات المتنقلة واوضحت الدكتورة نيفين شعبان مدير ادارة الرعاية الاساسية انه يتم العمل فى 103 وحدة ثابتة بالاضافة إلى العيادات المتنقلة التى تنتشر فى انحاء المحافظة. وأوضح الدكتور احمد سعد اللباد مدير ادارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة انه تم توفير عيادة متنقلة تابعة لادارة القوافل امام حديقة الحيوان وبجوار مبنى المحافظة وتنتقل العيادة المتنقلة إلى نادى قارون الرياضى في الفترة المسائية وتقدم الكشف والعلاج مجانا بالاضافة الى فريق من ادارة بندر الفيوم يقدم خدمات المبادرات لأهالي بندر الفيوم. وفى مركز اطسا تم تنفيذ عيادات متنقلة فى قرية تطون وامام الشئون الاجتماعية وكذلك بجمعية دار الحنان بعزبة الوابور التابعة لقرية منشأة عبد المجيد، اما مركز طامية فقد تم توفير عيادات متنقلة صباحا امام كنيسة طامية ببندر طامية وفى مركز سنورس تم العمل صباحا فى عيادة متنقلة امام مسجد مبارك بمدينة سنورس بالاضافة الى عيادة اخرى فى عزبة عبد الله عويس، وفى مركز يوسف الصديق تم العمل صباحا ومساءً بقرية تونس السياحية، وفى مركز ابشواى صباحا تم العمل فى عيادات متنقلة بقرية امام مسجد عزام بمدينة ابشواى، وفى مركز الفيوم تم العمل اليوم صباحا فى عيادات متنقلة امام الحديقة الدولية مساءً ودير العزب صباحا. واوضحت الدكتورة نشوى مصطفى منسق عام مبادرة 100 يوم صحة أن خدمات تنظيم الاسرة تقدم بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بالإضافة إلى كافة أنشطة المبادرات الصحية، وسوف يتم تقديم الخدمات فى بندر الفيوم من خلال عيادة قوافل تقدم الكشف والعلاج مجانا أمام إدارة الاحوال المدنية بمدينة الفيوم وفى المساء تنتقل الى نادى قارون بصحبة عيادة اخرى للمبادرات مع فريق ادارة البندر، وفى مركز الفيوم عيادة متنقلة للمبادرات فى قرية السنباط صباحا وامام الحديقة الدولية بالفيوم مساء، وفى سنورس عيادة متنقلة للمبادرات بالسعيدية صباحا وسنهور البحرية مساء وفى مركز ابشواى عيادة مبادرات امام الادارة الزراعية بمدينة ابشواى بالاضافة الى عيادة تنظيم اسرة صباحا، وفى مركز طامية عيادة متنقلة صباحا امام محكمة طامية بالاضافة الى عيادة تنظيم اسرة، وفى اطسا عيادة مبادرات وعيادة تنظيم اسرة بعزبة قلمشاة صباحا، بينما فى مركز يوسف الصديق تم تنفيذ عيادة مبادرات وعيادة تنظيم اسرة صباحا فى العقيلى بينما تتواجد قافلة طبية بقرية الحامولى صباحا.