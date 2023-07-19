ندوة ثقافية عن دور منظمات المجتمع المدني بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا، تنفيذ مركز شباب طمبدى ندوة ثقافية عن دور منظمات المجتمع المدني فى تنمية المجتمع، وذلك ضمن خطة نشاط المركز بمشاركة طلائع المركز، وبحضور مدير المركز ومشرفي النشاط.

حاضر الندوة أحمد عبدالرحمن من التضامن الاجتماعي، إذْ نوه المحاضر خلال الندوة عن أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تقديم يد العون للفئات الأكثر احتياجًا والتكافل الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك من منطلق حرص إدارة شباب مغاغة، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفعاليات بالهيئات الشبابية والرياضية كافة، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل، وتفعيل الأنشطة التابعة كافة لها، ومتابعة تنفيذها وانتظام العاملين بها.

يأتى ذلك وفقًا لتعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف دكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ سامي وجيه حمدي مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.