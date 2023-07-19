مُحامية أسرة ابنة أحمد بهجت: مخدتش جنيه من ورثه وتعرضت للتهديد

أكدت المُستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة في السابق والمُحامية بالنقض، على تعرضها للتهديد بسب دفاعها عن إبنة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت ووالدتها السيدة لونة صبري المالكي.

وأكدت المُستشارة هايدي عبر منشور لها عبر الفيسبوك إقامة عُمر وشهد نجلا رجل الأعمال دعوى جنحة ضدها وضد السيدة لونة صبري زوجة رجل الأعمال الراحل.

وأوضحت المُستشارة هايدي، في تصريحاتٍ خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أن سبب الخلاف يرجع لقيامها بالدفاع عن حق ابنة الدكتور أحمد بهجت ميرا ووالدتها لونة.

الخلاف يتصاعد بين أبناء أحمد بهجت

وقالت :"ميرا بنته مخدتش جنيه من ورثه منذ وفاته قبل عامين"، وشددت في تصريحها على عدم وجود أي مانع قانوني يحرم ميرا من الميراث، مُنتقدةً التعسف في إعطاء الابنة الصغيرة التي أكملت عامها الحادي والعشرين حقها القانوني.

وذكرت المُستشارة هايدي أن أحد أسباب الخلاف يرجع لتمسك السيدة لونة ببطلان طلاقها من رجل الأعمال أحمد بهجت، لافتة إلى أن إجراءات الطلاق لم تسير وفقاً للقواعد الصحيحة.

ولفتت المُستشارة هايدي لتعرضها للتهديد نظراً لقيامها بالدفاع عن أسرة ميرا ولونا، وقالت :"أحدهم قال خلصوا عليها".