إيسكو يعترف: رئيس برشلونة فاوضني للرحيل عن الريال

أكد إيسكو، لاعب ريال مدريد الإسباني، أن جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق تواصل معه من أجل الانتقال للبارسا والرحيل عن ريال.

وأوضح النجم الإسباني في تصريحات لصحيفة "ماركا"، أنه كان يمر بفترة مميزة خلال تواصل رئيس البارسا معه، مشيرًا إلى أن علاقته بزملاؤه في ريال مدريد كانت جيدة للغاية.

إيسكو: كل ذهب العالم لا يكفي لأن أرحل عن ريال مدريد والانتقال لبرشلونة

تحدث إيسكو عن اتصال رئيس برشلونة به، فققال: "بارتوميو تواصل معي من أجل الانضمام إلى برشلونة ولكنني كنت أمر بفترة جيدة جدًا مع ريال مدريد".

وأضاف: "علاقتي كانت جيدة مع جميع من كانوا في غرفة ملابس ريال مدريد، كانت أجواء رائعة للغاية".

وأكمل إيسكو تصريحاته: "لم أفكر في الرحيل عن ريال مدريد، عندما تواصل بارتوميو معي، لأن الملكي كان فريق أحلامي، لقد فزت بكل البطولات التي حلمت بها".

وأردف: "لم أكن أترك ريال مدريد ولا حتى مقابل كل الذهب في العالم، كانت مدريد مدينة رائعة واستمتعت كثيرًا وهذا ما كنت أدركه حقًا".

يذكر أن النجم الإسباني فسخ تعاقده مع إشبيلية خلال الفترة الماضية، ولا يزال اللاعب دون نادي حتى هذه اللحظة.