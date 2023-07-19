التفاصيل الحقيقية لـ اعتقال عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد

تصدر اسم عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، جميع المنصات الرقمية ،إذا أعلن موقع TMZ إلقاء قوات الشرطة القبض على عارضة الأزياء العالمية، وصديقتها ليا نيكول مكارثي، بسبب حيازتهما لمخدر الماريجوانا.

وذكر TMZ، في تفاصيل الخبر، أن عارضة الأزياء، جيجي حديد، قبض عليها، أثناء تواجدها، في جزر الكايمان بأمريكا الشمالية، لقضاء عطلتها، ليفرج عنها بعد ذلك، بكفالة مالية، لكل منهما بلغت ألف دولار.

أول تعليق من جيجي حديد بعد القبض عليها

علقت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد على خبر اعتقالها بسبب حيازتها لمخدر الماريجوانا مع إحدي صديقاتها وخروجهما بكفالة قدرها 1000 دولار لكلاً منهما، في جزيرة الكايمان, بأمريكا الشمالية بطريقتها الخاصة

إذ نشرت "جيجي حديد صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية في جزر الكايمان مع عدد من صديقاتها لتؤكد تصريحات المتحدث الرسمي باسمها أن الموضوع تم تداركه نظراً لحيازتهما مخدر الماريجوانا بوصفة طبية وشراؤها بشكل قانوني بمدينة نيويورك الأمريكية، كما أنه أصبح قانونياً استخدامه طبياً على جزيرة كايمان منذ عام 2017.

وظهرت "جيجي" في الصور وهي بعدد إطلالات صيفية على أحد الشواطئ، وبجانبها عدد من الوجبات البحرية والتقاط عدد من الصور التذكارية خلال تواجدها هناك.

من هي جيجي حديد

ولدت جيجي حديد وترعرعت في لوس أنجلوس، والدها هو مطور العقارات محمد حديد، ووالدتها هي العارضة السابقة يولندا حديد “ولدت باسم ”فان دين هيريك".

أمها هولندية، ولجيجي اثنان من الأشقاء الأصغر سنا: الأخت بيلا، والأخ أنور، وكلاهما أيضا عارضا أزياء.

لديها أيضا اثنان من الأخوات الكبار من جهة والدها: مارييل وآلانا.

بعد طلاق والديها، تزوجت والدتها من المنتج الموسيقي دايفيد فوستر، ولديه خمس بنات.

في عام 2013، تخرجت حديد من مدرسة ماليبو الثانوية، حيث كانت قائدة فريق الكرة الطائرة، فضلا عن كونها متسابقة خيل.

بعد المدرسة الثانوية انتقلت إلى مدينة نيويورك من أجل التركيز على دراستها وحياتها كعارضة أزياء. درست حديد علم النفس الجنائي في ذا نيو سكول بداية من خريف 2013، ولكن علقت دراستها من أجل التركيز على مهنتها كعارضة أزياء.

كشفت حديد في عام 2014 أنها تم تشخيصها بمرض هاشيموتو، وتكرر هذا في عام 2016.

بدأت حديد مواعدة المغني الإنجليزي زين مالك في أواخر عام 2015، وظهرت حديد في فيديو أغنية زين بيلوتوك.

ظهر الثنائي معًا كذلك في أغسطس عام 2017 علي غلاف مجلة فوغ، وهما الثنائي الثالث الذي يظهر علي غلاف فوغ، وأيضا قاما بحملة لـفيرزاتشي كثنائي، مع كون حديد هي المصور.

في 13 مارس عام 2018، أعلن الثنائي حديد ومالك عن انفصالهما في بيانات منفصلة علي وسائل التواصل الاجتماعي.

في يونيو عام 2018، أكدت حديد عودة علاقتهما من جديد علي وسائل التواصل الاجتماعي.