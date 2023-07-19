25 شركة مياه تشارك في البرنامج التدريبى " النظام المحاسبى الموحد" بسوهاج

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع الادارة المركزية للتدريب والتعليم المستمر بالجهاز المركزى للمحاسبات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ورشة عمل النظام المحاسبى الموحد، والذى تشاركت به 25 شركة مياه شرب وصرف صحى وانه يحضر البرنامج التدريبى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج واسيوط والمنيا وقنا وبنى سويف واسوان والاقصر والبحر الاحمر وان باقى الشركات تحضر البرنامج التدريبى عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن التدريب يستهدف دعم وتاهيل العاملين ورفع مهاراتهم فى المجالات المالية المتخصصة بما يتوافق مع نظام العمل.

وأشار الدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالى والتجارى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،إلى أن البرنامج التدريبى ياتى فى اطار سلسلة من البرامج التدريبية لتوضيح التعديلات التى طرأت على النظام المحاسبى الموحد والتحديثات التى طرات على حسابات القوائم المالية وان التدريب الجارى تنفيذه يستمر لمدة 4 ايام.