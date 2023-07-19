توقيع الكشف الطبي وعلاج 1699 مواطنًا بالمنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية بقرية شارونة بمركز ومدينة مغاغة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية، لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين فى أماكنهم، وتنفيذًا للمبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وبرعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتحت إشراف الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، خلال يومى 17 و18 من يوليو الجاري.

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى لــ 1699 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية صحة المنيا، أن توزيع الحالات شمل: 287 حالة جراحة؛ 326 حالة أطفال؛ 272 باطنة؛ 85 نساء؛ 78 أسنان؛ 267 جلدية؛ 63 حالة تنظيم أسرة؛ 171 رمد؛ 150 أنف وأذن، إلى جانب عمل 110 تحاليل مختلفة، وعمل 6 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ80 مترددًّا، وتم إجراء خلع أسنان لــ5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى لــ25 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحية لــ 182 مترددًّا، وتم استخدام 8 عيادات متنقلة.