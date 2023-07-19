الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إيهاب جلال والبدري داخل دائرة المرشحين لتدريب الاتحاد

ايهاب جلال
ايهاب جلال

يسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري لتعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق، بعد رحيل الصربي زوران مانولوفيتش.

ويتفاوض الاتحاد مع إيهاب جلال من أجل قيادة الفريق السكندري ، بعد رحيل زوران الذي طلب الرحيل عن تدريب الفريق.

وضع إيهاب جلال شرطا لمسؤولي الاتحاد السكندري، بإصطحاب جهازه المعاون بالكامل، والمكون من حمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد حسام مدربا مساعدا، ومصطفى كمال مدربا للحراس.
 

الاتحاد السكندري يدرس بدلاء زوران


ويدرس مجلس إدارة نادي الاتحاد، المدربين الذين تفاوض معهم النادي على رأسهم إيهاب جلال، وحسام البدري، وعلي ماهر.

وقرر زوران مانولوفيتش الرحيل عن نادي الاتحاد السكندري، بعد نهاية عقده معهم هذا الصيف. 
وكان الاتحاد اختتم مشواره في الدوري المصري بالموسم الماضي، في المركز الثامن ، برصيد 43 نقطة.
 

مواد متعلقة

زوران يرحل عن الاتحاد السكندرى

ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري

تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري الليلة

زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي بالدوري

رئيس الاتحاد السكندرى يكرم أبطال العالم للألعاب الفردية

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب فى الدوري والقناة الناقلة

الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري ويقترب من التتويج بالدوري
الجريدة الورقية