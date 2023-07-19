وضع حلول متكاملة على طاولة مياه الشرب بالمنيا

التقي المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أعضاء فريق عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه " IWSSTA "، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برئاسة المهندس عاطف عزت ، رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، وجون هندرسون مدير مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، واعضاء الفريق.

وناقش السعيد، أوجه التعاون في إطار عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه ، وكذلك متابعة ما تم تنفيذه من انشطة مختلفة ، والتقييم المرحلي للمشروعات والخطة الإستراتيجية الخمسية، وتدريب مشغلي برنامج مــاكسيمو Maximo Ibm ، لإتباع أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفنية للأصول والصيانة ، بما يعود بالنفع على تعظيم انتاجيتها بصورة أكبر والهادف إلى تحسين الأداء، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات.

مناقشة اهم الانجازات

ثم انتقل الحضور لتنفيذ ورشة عمل ، حيث تناقش أعضاء الفريق مع منفذي المشروعات اهم الانجازات ، والتى تحققت ومنها الخطة الإستراتيجية والباور فاكتور وCBA والايزو للمعامل وتنفيذ مناطق الDmz لتقليل الفاقد من المياه، واشاد المهندس عاطف عزت، بالمجهود المبذول من الكوادر الفنية المؤهلة من الشركة لتنفيذ الأنشطة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، والمساهمة في الإرتقاء بالشركة .

وأكد استمرار الدعم والتعاون بين الشركة، والوكاله الأمريكية للتنمية الدولية والمستمر علي مدار ٢٣ عاما من العطاء والإنجازات، وفي ختام الورشة تم تسليم شهادات الأيزو لخمسة معامل ، شملت ، المعمل المركزي للمياه ، والمعمل المركزي للصرف ومعمل محطة مياه كدوان بالمنيا ، ومعمل محطة مياه عرب الزينة بسمالوط ، و معمل محطة مياه الشرب والصرف الصحي.