حبس المتهمة بإنهاء حياة رضيعها بسبب بكائه في البساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس المتهمة بإنهاء حياة رضيعها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثمان الطفل، وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية، والتصريح بالدفن عقب ذلك، والاستعلام عن حالة الطفل الآخر المصاب.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة منفصلة عن زوجها، وتقوم بتربية أطفالها بمفردها، ولجأت لتعاطي المواد المخدرة، بعد انتكاسة الطلاق ووجدت فيها حال للتخلص من توترها العصبي حتى أدمنتها وأصبحت غير قادرة على توفير متطلبات أطفالها.

وتابعت التحقيقات: عقب ذلك بدأت تصاب بنوبات غضب شديدة ولا تتحمل صراخ الطفل الصغير واقترابه منها وتمسكه بها، فيوم الواقعة، وسط حالة الإعياء التي كانت تتعرض لها نتيجة تعاطي المواد المخدرة منذ سنوات، ولعدم تمكنها من الحصول على المخدرات في ذلك اليوم لم تتحكم في أعصابها وبدأت تضرب في الأطفال، فأصيب الصغير بنزيف دموي نتيجة إصابات بالرأس وتوفى وأصيب الآخر بجروح قطعية وكسور.

القبض على سيدة بتهمة إنهاء حياة ابنها

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على سيدة بتهمة إنهاء حياة ابنها «عام ونصف» وإصابة الثاني.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثة لطفل بأحد المنازل في منطقة البساتين.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلين حيث أقدمت على قتل ابنها البالغ من العمر عام واحد وإصابة الثاني.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.