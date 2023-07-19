حبس 4 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السواء

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بحبس 4 أشخاص بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي منطقة الدرب الأحمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقت إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة عملات "أجنبية ومحلية".

وبمناقشتهم أقر اثنان منهم باتفاقهما مع الثالث على تسليمه المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما لتحويلها لأحد الأشخاص مقيم بإحدى الدول بنظام "المقاصة" على أن يقوم الأخير بتحويلها لإحدى الدول لاستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.

وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم الثالث بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون، فضلًا عن تحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار فى استيرادها من الخارج وتحويلها للشخص المقيم بالخارج لإستيراد بضائع، وذلك بالإشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بالجيزة تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

في سياق آخر، عاقبت الدائرة السابعة، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بمحاكمة 3 أشقاء بالإعدام شنقا لسائق والسجن المشدد لمدة 7 سنوات لشقيقه ميكانيكى وبراءة المتهم الثالث في اتهامهم بالتخلص من شخص والشروع في إنهاء حياة شقيقه، لخلافات بينهم بالقناطر الخيرية.

وتضمن أمر إحالة في القضية رقم 17275 لسنة 2022جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3850 لسنة 2022كلي جنوب بنها، أنه فى يوم 9/ 7 / 2022، قام 3 أشقاء وهم: " ناجي م.إ " وشهرته " دقدق " 26 سنة سائق ونش، " مروان م.إ" 19سنة ميكانيكي، " أدهم م.إ"، وجميعهم مقيمين شارع المرور بقرية شلقان بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، تخلصوا عمدًا من المجني عليه " محمد شعبان محمد عبد الرحمن" عن سبق إصرار وترصد إثر خلاف سابق فيما بين المتهم الأول و"دسوقي شعبان محمد" شقيق المحنى عليه، إذ نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبينوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه فأعدوا له سلاحا ناريًا - فرد خرطوش وذخيرته وسلاحا أبيضًا.

وأضاف أمر الإحالة، ان المتهمين توجهوا لمسكنه لإتيان فعلتهم المشئومة فلم يجدوه به فتتبعوا هم الثلاثة بمحل أيقنوا مروره هو وعشيرته به وما أن لاح لهم المجني عليه المار بيانه حتى أطلق المتهم الأول صوبة عيارًا ناريًا من فرد الخرطوش سالف الذكر قاصدًا من ذلك ارهاق روحه فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق أودت بحياته إبان تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالأوراق.