محافظ المنوفية يناقش الموقف الحالي لاستلام مشروعات " حياة كريمة "

ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، واستلام المشروعات المنتهية بالمبادرة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، فى ضوء تنفيذ القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة للمشروع القومي العملاق للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى " بالمبادرة لدخولها الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصري ،

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء وزارة الصحة والشباب والرياضة ، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

واسترض الإجتماع خطة تسليم مشروعات المبادرة في قطاع الصحة وسكن كريم والمجمعات الخدمية ومراكز الشباب والمواقف والأسواق النموذجية ، ووجه المحافظ بالتعاون التام مع دار الهندسة لتسريع نسب الإنجاز وتذليل معوقات التسليم بنطاق قرى مركزى أشمون والشهداء ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم للوقوف على موقف تسليم المشروعات والالتزام بالتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن لتحقيق أعلى نسب إنجاز.

وأشار محافظ المنوفية، إلى حرصه على تقديم الدعم اللوجستى وإعطاء دفعة قوية لتحقيق نسب إنجاز بمعدلات الأداء بقطاع الطرق بالتنسيق مع شركات المرافق ، موجهاً بعقد لقاء عاجل مع شركة الكهرباء لتذليل ونهو كافة الملاحظات بالمشروعات الجاري تسليمها بذات القطاع ، لافتاً إلى إعداد بيان بأهم معوقات الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها للتواصل المباشر مع مختلف الجهات وتذليلها تحقيقاً للصالح العام.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة يعد أكبر مشروع قومي اجتماعي ضمن استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة يتم تنفيذه بقرى مركزي أشمون والشهداء بإجمالي 1606 مشروع خدمي وتنموي بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بواقع 81 قرية ، و يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري.