أوباميانج ينضم لمارسيليا الفرنسي

أكدت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية ان نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي انهى الاتفاق مع المهاجم الجابوني بيير ايمريك أوباميانج الدولي لينضم لصفوف الفريق لمدة ثلاث مواسم اعتبارا من الموسم المقبل قادما من نادي تشيلسي الانجليزي.

وذكرت الصحيفة انه من المنتظر ان يصل اوبامينج الى المانيا حيث يعسكر فريق اوليمبيك مارسيليا استعدادا للموسم المقبل خلال ساعات ومن المنتظر ان يجري الكشف الطبي غدا (الخميس) على ان ينضم مباشرة لتدريبات مارسيليا .

يذكر أن أوبامينج لم يشارك في الموسم الماضي مع تشيلسي سوى في 5 مباريات كلاعب اساسي و 15 مباراة كلاعب احتياطي وسجل هدفا وحيدا .