تشغيل محطة صرف صحي تخدم 9 قري حنوب شرق قنا

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، اشاره التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية القناوية جنوب شرق قنا، التابعة لمركز قنا، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقال المحافظ، إن مشروع الصرف الصحي بالقناوية يتكون من محطة رفع بطاقة 350 لتر / ثانية وخط طرد قطر 800 مم بطول 6998 متر وشبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 12951 متر .

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن مشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا وهي ( الاشراف البحرية – القناوية – الطوابية – جزيرة الطوابية – أولاد عمرو – المخادمة – الغوصة – الشيخ عيسي – الحجيرات ) والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة اجمالية 821 مليون جنيه ويستفيد من المشروع 183 الف نسمة.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة حيث تقع محطة معالجة الصرف الصحى على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية 29 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى تصل الى 40 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية.

وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أطلقته الحكومة المصرية لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة، و تم تصنيفه علي منصة الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموي في مكافحة الفقر وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ، حيث نجح البرنامج في تنفيذ حوالى 2000 مشروع بمحافظة قنا في مختلف القطاعات الخدمية استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا والنائب محمد احمد الجبلاوي عضو مجلس النواب وطارق لطفي رئيس مدينة قنا وأعضاء وحدة تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

توفير 5920 فرصة عمل للشباب

وفي سياق أخر، قال المحافظ، إن فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر بقنا نجح منذ بدايه العام الجاري في ضخ و تمويل 5414 مشروع، بتكلفة 106 مليون و 362 ألف و 7364 جنيه ومن ثم ساهم ذلك في توفير 5920 فرصة عمل للشباب من ابناء المحافظة .

ونوه المحافظ، عن الدور التنموي الذي يلعبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر في رفع مستويات الحياة المعيشية ، وتخفيف حدة الفقر خاصة في المناطق الأكثر احتياجا ، والمساهمة فى إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب للحد من مشكلة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة

وأضاف أن القيادة السياسية تعمل على توفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة لتحفيز هذا القطاع للقيام بدور أكبر فى دفع عجلة الإقتصاد والتنمية ، ومساعدة أصحاب المشروعات ليتمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة .

وأوضح محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات ، أنه على الشباب الراغبين فى الإستفادة من تمويل المشروعات التوجه إلى فرع الجهاز بجوار كورنيش النيل بمدينة قنا أو التواصل عبر الخط الساخن للجهاز علي رقم 16733 للاستفسار أو طلب التقدم للحصول على تمويل للمشروعات ، لافتا إلى أن الحد الأدنى لقيمة القرض الواحد يبدأ من ألف جنية وحتى 3 ملايين جنية بالنسبة للمشروعات التجارية و 5 ملايين جنية للمشروعات الصناعية.

47 شكوي ترد إلى الديوان العام

وفي سياق متصل، واصل المحافظ ، ونائبه الدكتور حازم عمر ، استقبالهم للمواطنين بمكتبيهما لبحث شكواهم ، والعمل على ايجاد الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى ، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا والقيادات التنفيذية على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، وسعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة ، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

واستقبل المحافظ و نائب المحافظ ، ٤٧ مواطنا ، وعقدا لقاءات فردية مع كل مواطن على حده ، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها ، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ووجه المحافظ ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات ، او معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .