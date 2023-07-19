الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رحيل لاعب ليفربول رسميا إلى ويجان

بالاجيزى
بالاجيزى

أكد نادى ليفربول الإنجليزى تعاقده بشكل رسمي مع لاعبه الشاب جيمس بالاجيزي إلى صفوف ويجان أثليتك في الميركاتو الصيفي الحالي.
 

جيمس بالاجيزى


أشار نادي ليفربول في بيانه الرسمي، أن تم التوصل لإتفاق مع ويجان أثلتيك أحد أندية دورى الدرجة الثانية الإنجليزى على انتقال جيمس بالاجيزى لاعب الريدز إلى صفوف الأخير على سبيل الإعارة لمدة موسم.  

ووقع اللاعب بالاجيزى لاعب ليفربول الشاب صاحب الـ19 عاما على عقود انتقاله إلى صفوف ويجان أثلتيك لمدة موسم واحد، ليعود إلى الريدز في صيف 2024.

وكان ليفربول جدد عقد لاعبه بالاجيزى دون الكشف عن فترة العقد الجديدة مع الريدز ذلك قبل الرحيل إلى ويجان على سبيل الإعارة.

وتعتبر إعارة بالاجيزى إلى ويجان أثلتيك، هى الثانية من نادي ليفربول بعد إعارته فى الموسم الماضى إلى فريق كراولى تاون، بعدما خاض 14 لقاء وأحرز هدفين.
 

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