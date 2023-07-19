حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والأسعار بالمنيا

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنيا، في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى كافة، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل آثار الآزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

واصلت الوحدات المحلية لمركزي العدوة وديرمواس، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على جميع القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن الوحدة المحلية نفذتْ حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية بـ "قرية بنى عامر"، إذْ أسفرت الحملة عن تحرير ٦ محاضر جاءت ما بين (بدون فواتير - عدم الإعلان عن الأسعار - مستودع بوتاجاز - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فى مركز العدوة، تم تحرير 5 محاضر تموينية خلال حملة تفتيشية على الأسواق والمخابز، إذْ تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن التسعيرة، عدم وجود شهادة صحية، عدم وجود ترخيص)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.