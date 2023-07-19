صفقة الهلال المرتقبة..مالكوم يستعد للسفر إلى السعودية

بات البرازيلي مالكوم لاعب فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي، قريبا من الرحيل إلى الدوري السعودي تحديدا الهلال، من أجل تعزيز صفوف الزعيم في الموسم المقبل.

وكان الهلال تعاقد مع البرتغالى روبن نيفيز والسنغالى كاليدو كوليبالى والصربى سيرجى ميلينكوفيتش سافيتش، ويستهدف ضم صفقة رابعة.



وأكدت التقارير الصحفية الإنجليزية، أن اللاعب البرازيلي مالكوم ، يستعد للسفر إلى السعودية من أجل الخضوع للكشف الطبي في الأيام المقبلة.



وسيحصل مالكوم صاحب الـ 26 عاما على راتب سنوي كبير يصل إلى 18 مليون يورو، غير القيمة التي سيحصل عليها ناديه زينيت.

مسيرة مالكوم



بدأ مالكوم مسيرته الكروية مع فريق كورينثيانز البرازيلى، الذى توَّج معه بلقب الدورى البرازيلى عام 2015، قبل الرحيل إلى صفوف بوردو الفرنسي، ولعب مع ناديه الفرنسي لموسمين وأحرز فيهم 23 هدفا ، وصنع 16 آخرين في 96 مباراة.



شارك مالكوم موسما واحدا مع برشلونة ولم يحرز سوى 4 أهداف في 24 مباراة، وحقق مع البرسا الدوري الإسباني في عام 2019، قبل أن يرحل في عام 2020 ، إلى روسيا وتحديداً نادي زينيت سان بطرسبرج، الذي توج معه بلقب الدوري الروسي 4 مرات متتالية، أحرز فيهم 42 هدفاً وصنع 24 آخرين.

