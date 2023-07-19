صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي مغاغة

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية بـقرية قرارة بمركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين 19و 20 من يوليو الجاري، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

جاء ذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم.

أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية تضم الكثير من التخصصات منها: (الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية والعلاجية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.