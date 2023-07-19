الأربعاء 19/يوليو/2023 - 03:26 م 7/19/2023 3:26:26 PM

بات فريق ليفربول اإنجليزي قريبا للغاية من ضم الالماني جوشوا كيميتش نجم وسط بايرن ميونخ ليكون التدعيم الثالث لخط وسط الفريق اإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكشفت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية ان نادي بايرن ميونخ بات مستعدا لمناقشة عرض ليفربول لضم جوشوا كيميتش مضيفة ان الاعب يعد هدفا اساسيا للمدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب والذي سبق له تدعيم الفريق بنجمين وهما الارجنتيني الكسيس ماكليستر قادما من برايتون و ايضا المجري سابوتساي قادما من لييبزييج الالماني .

واضافت الديلي ميل ان بايرن ميونخ لديه حاليا خطة لاعادة هيكلة الفريق وفقا للمدير الفني توماس توخيل وايضا يرغب في الحصول على مقابل مادي جيد يدعمه في سباق التعاقد مع مهاجم توتنهام ونجم منتخب انجلترا هاري كين .