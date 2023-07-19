اتحاد الكرة يصدر عقوبة صادمة ضد جماهير الإسماعيلي وإيقاف لاعب الزمالك

اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا صادمًا ضد عدد من جماهير النادي الإسماعيلي على خلفية أحداث مباراة الدراويش مع الاتحاد السكندري.

قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين عضو اتحاد الكرة إيقاف ٣٧٨ مشجعًا من جماهير الإسماعيلي وحرمانهم من دخول المدرجات لمدة مباراتين بداية من الموسم الجديد.

إيقاف لاعب الزمالك:

كما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف كل من حاتم محمد سكر لاعب الزمالك مباراة وعبدالله مجدي لاعب بيراميدز مباراة للطرد.

تغريم الداخلية:

قررت لجنة المسابقات تغريم نادي الداخلية ٢٠ ألف جنيه بسبب عدم اتباع التعليمات، بعد نزول الجهاز الفني واللاعبين إلى ملعب المباراة للاحتفال بالهدف الثالث والرابع خلال مباراة فريقهم أمام أسوان.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قد حقق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الأربعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز بنتيجة 4 - 1.

في سياق آخر عقد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا انتهي في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الإثنين أسفر عن القرارات الآتية:

اعتماد تعليمات وشروط القيد للموسم الجديد والتي تبدأ من يوم 27 / 7 / 2023.

تقديم مذكرة إلي لجنة الانضباط بشأن السيد / سمير موسي رئيس نادي الزرقا فيما بدر منه من تجاوز تجاه مجلس الإدارة.

اعتماد تنظيم دوري الكرة النسائية مواليد 2004 و 2009:

تمت مناقشة مقترحات أندية القسمين الثاني والثالث بشأن دورى المحترفين، و تقرر تكليف ادارة المسابقات بمراعاة تلك المقترحات من حيث عدد المباريات والنطاق الجغرافي والنفقات المالية عند إصدار شروط المسابقة للموسم الجديد 2023/ 2024.

استمع مجلس الإدارة لعرض السيد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام و تقريره عن الفترة الماضية و خطته للاستعداد للموسم الجديد، وما يشمله من تدريب الحكام سواء في الملعب أو على تقنية حكم الفيديو المساعد و سيقوم السيد بيريرا بعقد مؤتمر صحفى بعد نهاية الموسم لعرض كل هذه الأمور على الرأى العام.

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