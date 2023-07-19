الشباب والرياضة تطلق سلسلة من الندوات والتدريبات ل "طور وغير " بجامعة أسيوط

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب سلسلة الندوات والتدريبات لمبادرة "طور وغير"، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر بجامعة أسيوط.

ومن جانبها أكدت منال جمال الدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب انه في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بصقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، لذا تسعي الوزارة للتعاون مع الجامعات والمعاهد لتقديم تدريبات مبادرة "طور وغير " وتشبيك الشباب والخرجين مع منصة "توظيف مصر "

والجديد بالذكر انه خلال هذه الندوات يتم استعراض موقع تدريبات " طور وغير" وهو أحد المواقع المفيدة لتنمية مهارات الشباب التكنولوجية من خلال كورسات ومسارات تعلم مختلفة وبشهادات الكترونية مجانية بالكامل

https://www.tawarwghayar.com