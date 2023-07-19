جمارك الدخيلة تحققُّ 22.8 مليون جنيه في جلسة بيع بضائع المهمل

نجحت الإدارة العامة للمهمل، في جمارك الدخيلة بالإسكندرية، تحقيق حصيلة بيع قدرها 22 مليونًا و867 ألف جنيه في جلسة بيع بضائع المهمل بجمارك الدخيلة، أمس الثلاثاء، فضلًا عن تحصيل 730 ألف جنيه حصيلة بيع حاوية أمعاء مجمدة في جلسة بيع مباشر بتاريخ 16 /7/ 2023.

كشفت الجمارك، تم التعامل مع اللوطات المباعة بكفاءة وفاعلية تحت إشراف محمد بسيونى القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمهمل بجمارك الدخيلة، ومنها حاوية الأمعاء المجمدة والتي كان مشمولها على ذمة قضية، ومن المقرر إعدامها ولكن تم التعامل مع النيابة والحصول على تصرف بشأنها وتم تجنيب الأصناف المخالفة، تلى ذلك طرحها للمزاد برسم الصادر نظرًا لعدم وجود شهادة الذبح الإسلامي، إلا أنه لم يتم بيعها رغم تخفيض السعر ليناسب ظروف البيع برسم الصادر إلى (500) جنيه للطن وتم عرضها في جلستين برسم الصادر ولم تباع لذلك تقرر إعدام المشمول.

إعادة العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء:

أضافت أن رجال الجمارك تواصلوا مع صاحب الحاوية الذي تحرر له قضية تهريب سابقًا وأقنعوه بتسليم شهادة الذبح الحلال لهم وتمت إعادة العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبعد الحصول على موافقتها؛ تم طرح الرسالة للبيع للمرة الثالثة ولكن برسم الوارد، ويتم البيع بمبلغ 724 ألف جنيه ليصل سعر الطن إلى (24) ألف جنيه، أي 49 ضعف ما كان مقدرًا له في حالة البيع برسم الصادر ويتم إنقاذ المشمول من الإعدام المقرر، وكذلك تم بيع مشمول 6 حاويات مياه غازية على ذمة قضية، إذْ تنبه رجال الجمارك بأن تاريخ انتهاء صلاحية 50% من مشمول الـ6 حاويات من المقرر له نهاية شهر أغسطس 2023، لذلك تم تكثيف الجهود والحصول على تصرف من النيابة العامة وتم طرح الحاويات للبيع، وتم بيع المشمول بـ 1.6 مليون جنيه، وأنه في حالة عدم بيع مشمول الحاويات في جلسة الثلاثاء الماضى فلن يكون هناك فرصة لمحاولة أخرى لبيع، وسوف يتم الإعدام.